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Haberler Aydın Deve güreşi festivali büyük coşkuyla başladı

Deve güreşi festivali büyük coşkuyla başladı

RAMAZAN AYDEMİR

Giriş Tarihi: Gazete

Deve güreşi festivali büyük coşkuyla başladı

YENİ yılın ilk deve güreşi festivali, deve güreşlerinin başkenti olarak bilinen İncirliova'da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. "Deveci Başkan" olarak anılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın liderliğinde düzenlenen 38. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivaline binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Deve güreşi festivali büyük coşkuyla başladı

Festivalde, 100 çift pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren etkinlikte, rakiplerini mağlup eden develerin sahiplerine kupa takdim edildi. Başkan Kaya, festivale gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, deve güreşi geleneğini yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

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