  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor

Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Başkanlığının 8. Olağan Kongresine katılmak için 10 Ocak’ta Aydın’a gelecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Başkanlığının 8. Olağan Kongresine katılmak için 10 Ocak'ta Aydın'a gelecek. Konuyla ilgili AK Parti Muğla İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Efeler diyarı Aydın'ımız büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor.

Genel Merkezimizden gelen Koordinatörlerimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, İl ve İlçe Başkanlarımız ile bir araya gelerek, Aydın İl Kongremizin hazırlıklarını değerlendirdik" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA