Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Başkanlığının 8. Olağan Kongresine katılmak için 10 Ocak'ta Aydın'a gelecek. Konuyla ilgili AK Parti Muğla İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Efeler diyarı Aydın'ımız büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor.

Genel Merkezimizden gelen Koordinatörlerimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, İl ve İlçe Başkanlarımız ile bir araya gelerek, Aydın İl Kongremizin hazırlıklarını değerlendirdik" ifadeleri kullanıldı.