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Haberler Aydın Hiranur’un yüzü artık gülüyor

Hiranur’un yüzü artık gülüyor

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Hiranur’un yüzü artık gülüyor

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle günlük yaşamında büyük zorluklar yaşayan Hiranur Gökçe'ye Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği'nden ilaç gibi bir destek geldi.

Hiranur’un yüzü artık gülüyor

Eski sandalyesinin manevraları kısıtlı olduğu için rahat hareket edemeyen Hiranur, yeni tekerlekli sandalyesi sayesinde okuluna kolayca ulaşabilecek.

8 yaşındaki Hiranur'a okuluna rahatça ulaşabilmesi için özel tasarlanmış destekli bir tekerlekli sandalye hediye eden dernek üyeleri, hem küçük kızın hem de ailesinin yüzünü güldürdü.

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