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Haberler Aydın Kendisinden haber alınamayan gencin cesedi hayvan damında bulundu

Kendisinden haber alınamayan gencin cesedi hayvan damında bulundu

Aydın'da demircilik ve çatı işleri ile uğraşan 25 yaşındaki İsa Karadağ'dan bir süre haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Gencin cansız bedeni oturduğu evin eklentisindeki hayvan damında bulundu.

İHA

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Kendisinden haber alınamayan gencin cesedi hayvan damında bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde soğuk demircilik ve çatı işleri ile uğraşan 25 yaşındaki İsa Karadağ, ikamet ettiği Kırsal Yeniköy Mahalesi'ndeki evinin eklentisinde bulunan hayvan damında ölü bulundu. Gencin ölümü sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, bir anda ortadan kaybolan ve telefonlara cevap vermeyen İsa Karadağ'ın hayatından endişe eden yakınları genci aramaya başladı. Kardağ, evlerinin eklentisinde bulunan hayvan damında ölü vaziyette bulundu.

Kendisinden haber alınamayan gencin cesedi hayvan damında bulundu

Akşam saatlerinde yaşanan olay tüm ilçeyi yasa boğarken, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, taziye mesajı yayınlayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip Karadağ'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Jandarma ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaparken, İsa Karadağ'ın intihar neticesi hayatını kaybettiğinin düşünüldüğü belirtildi.

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