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Haberler Aydın Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, otomobil yan yattı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, otomobil yan yattı

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolü kaybetti. Olay sonucu otomobil yara yatarken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İHA

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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, otomobil yan yattı

Aydın'daki kaza, Söke-Kuşadası çevre yolu Yamaç Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü iddiaya göre aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savrularak yan yattı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, otomobil yan yattı

Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir başka kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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