Oğlumun ölümü ihmal değil cinayet

AYDIN'IN Yenipazar ilçesinde geçtiğimiz yıl 17 Şubat tarihinde kahreden bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Paşaköy Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir evin ikinci katında yangın çıktı. Feci yangında işitme ve konuşma engeli olan 4 yaşındaki Yusuf Murat Can yanarak hayatını kaybetti.

'VELAYET ANNEDEYDİ'

ÖTE yandan velayeti annesi Özlem Koç'ta olan minik Yusuf'un olay günü annesinin Antalya'da olmasından dolayı, talihsiz çocuğun anneannesinin evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Yangında hayatını kaybeden Yusuf Murat Can'ın babası Emre Can, bir televizyon programına katılarak çarpıcı iddialarda bulundu.

Acılı baba Emre Can, oğlunun resmen cinayete kurban gittiğini söyledi. Yusuf Murat Can'ın annesi Özlem Koç ile boşandıklarını söyleyen baba Emre Can "Oğlumun velayetini annesi aldı. Olay günü eski eşim oğlumuzu annesi Hanife Koç'a bırakmış ve Antalya'ya gitmiş" dedi.

'ÇOCUK YALNIZ KALAMAZ'

"ESKİ kayınvalidem o gün sobayı yakmış ve hayvanlarına bakmak için evden ayrılmış. Ancak evden çıkarken oğlumun üzerine kapıyı kilitlemiş" diyen acılı baba şöyle devam etti: "Sobadan yangın çıkmış ve oğlum alevlerin arasında kalarak can vermiş." Engelli bir çocuğun evde tek başına bırakılmasının tek kelime ile cinayet olduğunu söyleyen acılı baba Can, "Oğlum 6 ay bende kaldı. Ben çalışırken annem ve arkadaşıma bırakıyordum. Akşamları hemen alıyordum. 5 yaşındaki çocuk yalnız mı bırakılır? Bana o süreçte çocuğa bakamıyorsun diyordu. Çocuk benim yanımda iken bile ben nafakayı ödemeye devam ettim. Oğlumu geri aldı benim yanımda kalsın diye. Meğer kendisi Antalya'daymış" dedi.

"KAPI KİLİTLİ OLMASAYDI..."

OĞLUNUN imkan olsa o yangından kurtulabileceğini iddia eden Emre Can şunları söyledi: "Benim oğlum sobanın dibinde kıvrılmış halde bulundu. Yusuf imkanı olsa o yangından çıkardı. Ama kapıyı kilitlemişler. Evde bir kez soba düşünce, Yusuf korkusundan 3 tane kapıyı açarak kendisini dışarıya attı. O yangında da kapı kilitli olmasaydı oğlum kurtulurdu."