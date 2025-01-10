Söke’de gömülmek bile artık parayla

Aydın Söke Belediyesi, 1 Ocak 2025 itibarıyla ilçedeki mezarlıklarda defin işlemleri ve mezar yeri için 2 bin TL ücret talep etmeye başlayacak. 1924 yılından beri aile mezarlıkları dışındaki mezarlardan ücret almayan Söke Belediyesi, CHP'li Başkan Mustafa İberya Arıkan'ın göreve gelmesinin ardından 100 yıllık bu geleneği bozmuş oldu.

"DAHA ACIMIZ DİNMEDİ"

Yeni uygulama, ilçede ve kırsal mahallelerde yaşayan pek çok vatandaş tarafından olumsuz bir şekilde karşılandı. Söke Belediyesi'nin bu kararı, sosyal medyada "Söke'de yaşamak kadar ölmek de zor" şeklinde yorumlara yol açtı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

Sarıkemer Mahallesi'nden Mutlu Çalış, babasını kaybettiğini ve cenaze işlemleri için 2 bin TL ücret talep edildiğini belirterek, "Babamı kaybettim, üç gün önce. Söke Belediyesi'nden arayıp Sarıkemer Mezarlığı'na yapılan defin işlemi için 2 bin TL ücret istediler. Acımız dinmeden para derdine düştüler. Başta dolandırıcı sanmıştım ama gerçekten doğruymuş. Didim Belediyesi'ni aradım, orada böyle bir uygulama yok. Cenaze gününde insanları böyle arayıp para talep edilir mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Babasını kaybeden Mutlu Çalış, belediyeden gelen telefonla, defin işlemi için 2 bin lira ödemesi gerektiğini öğrendi.

Çevre belediyelerde uygulanmayan bu ücretli sistemin vatandaşların acısını daha da derinleştirdiğine dikkat çeken birçok kişi, Söke Belediye Meclisi'ne seslendi.

Vatandaşlar, "Bu nasıl bir uygulama? Söke Belediye Meclisi üyeleri ne iş yapıyor? Böyle bir uygulamaya nasıl sessiz kalabilirler?" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Ayrıca, cenaze işlemlerinin ücretsiz olması talebiyle belediye yetkililerinden açıklama beklediklerini belirttiler. Söke Belediyesi'nin, 100 yıllık geleneği bozarak başlattığı mezarlık ücreti uygulamasının önümüzdeki günlerde yapılacak belediye meclisi toplantılarında ele alınması bekleniyor.