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Aydın'da panik anları! Yolcu treni pikaba çarptı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu treni tren yolunun kenarına park edilen pikaba çarptı. Kaza, tren seferinde 30 dakikalık bir rötara neden olurken, yaşanan kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da panik anları! Yolcu treni pikaba çarptı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu treni tren yolunun kenarına park eden bir pikaba çarptı. Kaza, tren seferinde 30 dakikalık bir rötara neden olurken, çevredeki araç trafiği de durma noktasına geldi.

Aydın’da panik anları! Yolcu treni pikaba çarptı

Olay, Söke tren hattında meydana geldi. İddiaya göre, raylara tehlikeli bir şekilde park edilen pikaba yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikapta maddi hasar oluştu. Tren yolcuları ise kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika beklemek zorunda kaldı. Olayda her hangi can kaybı ya da yaralanma olmazken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Aydın’da panik anları! Yolcu treni pikaba çarptı

Olay yerine gelen ekipler, trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını hızlıca tamamladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer rayların kenarına park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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