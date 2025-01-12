Aydın’da panik anları! Yolcu treni pikaba çarptı

Olay, Söke tren hattında meydana geldi. İddiaya göre, raylara tehlikeli bir şekilde park edilen pikaba yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikapta maddi hasar oluştu. Tren yolcuları ise kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika beklemek zorunda kaldı. Olayda her hangi can kaybı ya da yaralanma olmazken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.