Ege’nin kehanet merkezi! 2024’te ziyaretçi akınına uğradı

Aydın'ın Didim ilçesinde antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından "kehanet merkezi" Apollon Tapınağı'nı, geçen yıl 132 bin 740 ziyaretçi gezdi.
Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nda 1905 yılından itibaren Alman arkeologlar tarafından devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024'ten itibaren Milet Müzesi Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor.
İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağındaki ziyaretçi güzergahlarının iyileştirilmesi, çevre duvarlarının sağlamlaştırılması, peyzaj düzenlenmesi gibi çalışmalar müze ekibince yapılıyor.