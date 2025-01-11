Ege’nin kehanet merkezi! 2024’te ziyaretçi akınına uğradı

Ziyaretçilerden Emre Kurt, eşiyle İtalya'dan geldiğini belirterek, "Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Böyle yapılar İtalya'da da mevcut ama burada bazı yapılar hala ayakta duruyor. Bunları eşime gösterdiğim için mutluyum." diye konuştu.



Eşi Claudia Magnapera da Apollon'u çok merak ettiğini, görmek istediği yeri ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Magnapera, tapınağın her yerini bölüm bölüm gezdiğini vurgulayarak, "Yapıların birçoğunun hala ayakta olması çok güzel. Gerçekten etkilendim. Güney İtalya'da da benzer yapılar mevcut ama burası bir başka etkiledi." ifadelerini kullandı.



Rus vatandaşı Katia Troşnova ise 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını, Apollon'u görmek için Didim'e geldiğini kaydederek, çok beğendiğini dile getirdi.

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