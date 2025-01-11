Zeus Mağarası ziyarete kapatıldı

Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde bulunan Zeus Mağarası güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Bölgede yapılan risk analiz raporu sonrasında bölgede toprak kayması ve heyelan riskinin olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler sonrasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla mağara, geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Müdürlüğümüzce yaptırılan İş Yeri Risk Analiz Raporu sonucunda, Milli Park Müdürlüğümüz sorumluluk alanında kalan Zeus Mağarası girişinde ve çevresinde heyelan ve toprak kayması tehlikesinin bulunduğu, bu durumun can ve mal kaybı ile yaralanma riski taşıdığı tespit edilmiştir. Yapılan tespite istinaden, acil durum planının hazırlanması, toprak kayması olabilecek yerlerin tespit edilerek çelik ağ kafesler ile kaplanması, erozyon kontrolü yapılması ile gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine çerçevesinde, yoğun ziyaretçi trafiğine sahip olan Zeus Mağarası güvenli hale gelinceye kadar ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.