4 aylık takibin sonunda yakayı ele verdiler

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü, jandarma ekiplerinin 4 aylık takibinin ardından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak "Teşekkül Halinde Sigara İmalatı ve Ticareti" suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 5 şüpheli şahsa yönelik 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Dosya kapsamında 1 milyon 209 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 milyon 50 bin adet boş makaron, bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara paketleme makinası, 2 adet hava kompresörü, 5 bin 480 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.