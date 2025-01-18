  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı

FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M., polisten kaçmak için çatıya saklansa da yakayı ele verdi.

DHA

Giriş Tarihi:

FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.'nin yakınlarının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler firariyi evde aramaya başladı.

FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı

Polisin geldiği fark eden firari FETÖ'cü balkondan yan binaya kaçarak çatıya saklandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, firariyi saklandığı çatıda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA