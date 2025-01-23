Kız meselesi kavgasında kalbinden vuruldu

Aydın'da iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Kavgada silahla kalbinden vurulan Ahmet Evirgen (29) hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay, Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde Abdi Bey Caddesi 30 sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında kız meselesinden husumet bulunan Ahmet Evirgen ve Oguz Kanar (26), yolda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Kanar, yanında bulunan silahı ateşledi. Kurşunla kalbinden vurulan Evirgen kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı Ahmet Evirgen, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ahmet Evirgen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Evirgen

Yoğun bakımda tedavi altına alınan ve entübe edilen Ahmet Evirgen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Oğuz Kanar ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.