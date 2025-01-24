Tarım işçilerini taşıyan cip uçuruma düştü: 2 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin hasadına giden işçileri taşıyan cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Nazilli Bekirler Mahallesi'nde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan İbrahim Astepe (74) yönetimindeki 09 R 0116 plakalı cip, engebeli yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü İbrahim Astepe (74) olay yerinde hayatını kaybederken tarım işçileri Tuğba Uzunoğlu, Muzaffer Uzunoğlu, Ceren Çalışkan, Hülya Çalışkan, Mesut Çalışkan ve Hatice Uzunoğlu yaralandı.

NAZİLLİ YASA BOĞULDU

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Astepe'nin cenazesi Bekirler Mahallesinde gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Uzunoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza Nazilli'yi yasa boğdu.