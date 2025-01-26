Manisa’da çiftçileri korkutan manzara

Sarıgöl ilçesinde kış mevsiminin sıcak geçmesi nedeniyle badem, kayısı ve erik ağaçları erken çiçek açarken, bazı üzüm bağları da tomurcuklandı. Çiftçiler, önümüzdeki haftalarda yaşanabilecek don olaylarında erken çiçek açan ağaçların zarar görmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ılıman geçen kış aylarının meyve ağaçlarını ve bağları erken uyandırdığını belirterek, "Bu yıl yağışlar güzel oldu, ancak oldukça ılık bir kış geçiriyoruz. Bu nedenle meyve ağaçları normalden erken çiçek açmaya başladı. Bağlarda da erken uyanma söz konusu. Bu bizim için iyi bir durum değil. Şubat ve mart aylarında bölgemizde genellikle şiddetli don olayları yaşanır. Eğer bu dönemde hava sıcaklıkları aniden düşerse, şu an çiçeklenmiş olan ağaçlar ve bağlar ciddi zarar görebilir. Bu nedenle büyük bir endişe içerisindeyiz" dedi.