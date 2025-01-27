Askerden dönen gencin acı sonu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazada, araçtan fırlayarak feci şekilde can veren 23 yaşındaki Mustafa Aydın Doğan'ın, henüz bir gün önce askerden terhis olduğu öğrenildi.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Söke-Kuşadası Karayolu üzerinde meydana geldi. Söke yönüne giden Saliha Kirişci yönetimindeki 54 DJ 525 plakalı otomobil, önünde giden Gökhan Soysa yönetimindeki 34 EVJ 858 plakalı otomobile hızla arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçlar hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saliha Kirişci'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan kuzeni Mustafa Aydın Doğan'ın (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ise ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Saliha Kirişci'nin yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.