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Haberler Aydın Askerden dönen gencin acı sonu

Askerden dönen gencin acı sonu

Aydın’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada araçtan fırlayarak feci şekilde can veren 23 yaşındaki Mustafa Aydın Doğan’ın, bir gün önce askerden geldiği öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Askerden dönen gencin acı sonu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazada, araçtan fırlayarak feci şekilde can veren 23 yaşındaki Mustafa Aydın Doğan'ın, henüz bir gün önce askerden terhis olduğu öğrenildi.

Askerden dönen gencin acı sonu

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Söke-Kuşadası Karayolu üzerinde meydana geldi. Söke yönüne giden Saliha Kirişci yönetimindeki 54 DJ 525 plakalı otomobil, önünde giden Gökhan Soysa yönetimindeki 34 EVJ 858 plakalı otomobile hızla arkadan çarptı.

Askerden dönen gencin acı sonu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçlar hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saliha Kirişci'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan kuzeni Mustafa Aydın Doğan'ın (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Askerden dönen gencin acı sonu

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ise ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Saliha Kirişci'nin yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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