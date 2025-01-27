Motosiklet sürücüsü feci kazada yaşamını yitirdi

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde seyir halindeyken otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, İncirliova- Koçarlı karayolu üzerinde meydana geldi. Karayolunda ilerleyen Mithat Bayan idaresindeki motosiklete, M.M. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet karşı şeride savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mithat Bayan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.M. önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Bayan'ın ise İncirliova'nın Yazıdere Mahalle Muhtarı azası olduğu öğrenildi.