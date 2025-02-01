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Haberler Aydın Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığına 6 gözaltı

Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığına 6 gözaltı

Aydın merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı içki kaçakçılığı operasyonunda, 71 litre sahte alkollü içki, 9 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli ise gözaltına alınırken nazı şüphelilerin, cam ve yüzey temizleyici ürünü imalatı yaptığı, ürünleri çeşitli karışımlarla seyreltip, içilebilir hale getirerek etil alkol olarak piyasaya sürdükleri de belirlendi.

DHA

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Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığına 6 gözaltı

Aydın İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili çalışmalarda, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 2024 Kasım'da çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığına 6 gözaltı

Dün sabah saatlerinde de Aydın başta olmak üzere Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli, Muğla ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 solvent ayrıştırma makinesi, 630 adet 5 litrelik boş bidon, 1500 kapak ve tıpa, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerden bazılarının aynı zamanda cam ve yüzey temizleyici ürünü imalatı yaptıkları ve bu ürünleri, içine yaptıkları karışımlarla seyreltip etil alkol olarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerden S.Ç., S.K., E.D. ve H.D. Aydın'da, G.Ç. İzmir'de ve E.T. ise Muğla'da gözaltına alındı. 6 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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