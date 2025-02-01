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Haberler Aydın Aydın’da Sibergöz operasyonu: 5 bin 665 kişi sorgulandı

Aydın’da Sibergöz operasyonu: 5 bin 665 kişi sorgulandı

Aydın’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri Sibergöz operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 177 işletmenin ve 12 derneğin kontrolünü yapan ekipler 5 bin 665 kişiyi sorguladı.

İHA

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Aydın’da Sibergöz operasyonu: 5 bin 665 kişi sorgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 201 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Efeler, Germencik ve Nazilli ilçelerinde 8 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", Efeler ve Kuşadası ilçelerinde 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis ve 5607 SKM" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek yakalandı.

Aydın’da Sibergöz operasyonu: 5 bin 665 kişi sorgulandı

11 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. Faaliyette, 177 işletme ve 12 derneğin kontrolü yapılarak 5 bin 665 şahıs sorgulanarak ve çeşitli suçlardan aranan 14 aranan şahıs yakalandı.

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