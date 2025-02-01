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Aydın'da şubatın ilk gününde kruvaziyer bereketi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Şubat ayının ilk kruvaziyer gemisi olan 294 büyüklüğündeki 'Celebrity Infinity' büyük bir kısmı ABD'li olan 2 bin 161 turist getirdi.

İHA

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Aydın’da şubatın ilk gününde kruvaziyer bereketi

Malta bayraklı 294 metre uzunluğunda olan Celebrity Infinity isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Aydın'da Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen büyük kısmı ABD'li 2 bin 161 turist, halk oyunları gösterileriyle karşılandı. Yolcular tur operatörlerinin koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve tarihi ören yerlerine götürüldü.

Aydın’da şubatın ilk gününde kruvaziyer bereketi

Tur programına katılmayanlar ise Kuşadası'nın turistik çarşılarında bulunan dükkanlardan alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü. Türkiye'nin Akdeniz çanağında en fazla kruvaziyer gemisini misafir eden Kuşadası Limanı'na Şubat ayında 5 kruvaziyer seferinin daha gerçekleşmesi bekleniyor. Kuşadası'na 2024 yılında denizden 523 kruvaziyer gemisiyle 774 bin 884 turist gelmişti.

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