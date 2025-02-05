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Haberler Aydın Aydın’da talihsiz kaza! Kamyonun çarptığı direk yoldan geçen yayanın üzerine devrildi

Aydın’da talihsiz kaza! Kamyonun çarptığı direk yoldan geçen yayanın üzerine devrildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen olayda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon kaldırıma çıkarak trafik lambasının direğini yayanın üzerine devirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da talihsiz kaza! Kamyonun çarptığı direk yoldan geçen yayanın üzerine devrildi

Aydın'daki olay, Köşk ilçesi Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru ilerleyen kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Yol kenarına savrulan kamyon, kaldırıma çıkarak sinyalizayon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o esnada bölgeden yaya olarak geçen İ.T.'nin üzerine düştü.

Aydın’da talihsiz kaza! Kamyonun çarptığı direk yoldan geçen yayanın üzerine devrildi

Bir anda yere yığılan talihsiz adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İ.T.'yi, ambulansla ADÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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