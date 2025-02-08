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Haberler Aydın Ölmüş hasta taburcu mu edildi? Aydın'daki o iddiaya bakanlıktan açıklama

Ölmüş hasta taburcu mu edildi? Aydın'daki o iddiaya bakanlıktan açıklama

Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı. İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Ölmüş hasta taburcu mu edildi? Aydın’daki o iddiaya bakanlıktan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Aydın'daki bir özel hastanede "ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

Ölmüş hasta taburcu mu edildi? Aydın’daki o iddiaya bakanlıktan açıklama

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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