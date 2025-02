Ege’de bir ilçeye daha acil uyarı sistemi kuruldu

Santorini Adası başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki depremler ülkemizde de hissedilirken bu kapsamda İzmir, Aydın ve Muğla'ya mobil siren sistemi kurulmaya başlandı. Bu kapsamda Aydın'ın kıyı ilçesi Didim Altınkum'da AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından anons sistemi kuruldu. Yalı Caddesi'ndeki denize yakın boş alan üzerinde kurulan sistem, muhtemel tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunacak.



Sistemle ilgili bilgiler veren, kısa adı AFAR olan Didim Afet Arama Kurtarma Eğitim ve Yardım Derneği Didim Şube Başkanı Serdar Kırbaş, "Burada Ege Denizi'nde şu an aktif volkanik hareket var; bu yüzden her gün irili ufaklı yüzlerce deprem oluyor. Bu depremin sonunda enerji birikimini atabilmesi için, 6 şiddetinde olabilecek bir deprem bekleniyor. Bunun sonucunda da bir tsunami olabilir deniyor fakat aradaki adalar ve denizimizin sığ olması nedeniyle, bu tsunaminin çok etkisi olmayacak. Bu ses yayın cihazı her ihtimale karşı, herhangi bir doğa olayında halkı bilinçlendirmek, ikaz etmek ve can kaybına engel olmak için kurulmuş bir sistem AFAD yetkililerimiz tarafından. Sadece ikaz amaçlı bulunuyor şu anda" dedi.