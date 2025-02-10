Kalp masajı yaşatmaya yetmedi

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde kalp krizi geçiren CHP'li Ömer Gerçeker, hayatını kaybetti. Protokol tribününde oturan CHP Kuyucak ilçe teşkilatı yöneticilerinden Gerçeker, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalbi duran Gerçeker'e ilk müdahaleyi, tıp doktoru olan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik yaparak hayata döndürdü.

Kalp masajı ile nabzı yeniden kazandırılan Ömer Gerçeker'in kalbinin sevk edildiği hastanede tekrar durduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.