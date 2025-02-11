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Haberler Aydın Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre gece saatlerinde çocuk parkına gelen 3 şahıs plastik kaydırağı ateşe verip kaçtı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

Aydın'daki olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı'na gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şahısların parkta bulunduğu alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların uyarıları üzerine şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı.

Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri de kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında parkta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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