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Haberler Aydın Deve güreşinde insanlık öldü

Deve güreşinde insanlık öldü

Aydın Kuyucak’ta deve güreşi festivali sırasında kalbine yenilen CHP İlçe Yöneticisi ve Belediye Meclis Üyesi Ömer Gerçeker, dün toprağa verildi. Gerçeker’in ölüm haberine rağmen festivali iptal bile etmeyen Belediye Başkanı Uğur Doğanca ise tepkilerin odağına yerleşti.

ÖZEL HABER KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Deve güreşinde insanlık öldü

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde önceki gün düzenlenen ve 15 bine yakın kişinin izlediği deve güreşi festivalinde acı bir olay yaşandı. Güreşleri protokol tribününden takip eden Meclis üyesi ve Kuyucak CHP İlçe Yöneticisi Ömer Gerçeker, aniden yere yığıldı.

Deve güreşinde insanlık öldü

Güreşler sırasında geçirdiği kalp krizi sorucu vefat eden Meclis Üyesi Ömer Gerçeker, dün Başaran Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kalbi duran Gerçeker'e ilk müdahaleyi etkinlik alanında bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik yaparken, bu müdahaleyle kalbi tekrar çalıştırılan Gerçeker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Deve güreşinde insanlık öldü

Başkan Doğanca'nın tutumu ve yaptığı paylaşımı eleştiren vatandaşlar, "İnsanlık ölmüş" yorumları yaptı.

VEFASIZLIKLA SUÇLADILAR

GERÇEKER'DEN gelen acı habere rağmen hiçbir şey olmamış gibi deve güreşlerinin devam ettirilmesi ise tepki topladı. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'yı eleştiren vatandaşlar, "CHP ilçe yönetim kurulu üyesi protokolde kalp krizi geçirip ölmüş. Başkan güreşi bile iptal etmiyor. Bu büyük bir vefasızlık" dedi.

Deve güreşinde insanlık öldü

Doğanca'nın güreşler devam ederken sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Gerçeker için taziye mesajı paylaşması ise 'pes' dedirtti.

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