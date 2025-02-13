Başkan Kaya’dan iki müjde

AYDIN İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Korucu ile birlikte Ankara ziyaretleri kapsamında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü. İlçede devam eden ve yapılması planlanan sağlık yatırımlarının değerlendirildiği görüşmede İncirliova'nın en çok nüfusa sahip mahallesi Acarlar'a, 6 hekimli yeni aile sağlığı merkezi ve 112 Acil servis istasyonu yapılması kararlaştırıldı. Başkan Kaya, "Sağlık Bakanımızın desteğiyle en kısa sürede Acarlar Mahallemize 6 hekimli yeni aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.