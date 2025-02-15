  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın’ın pide kralının eşi hayatını kaybetti

Aydın’ın pide kralının eşi hayatını kaybetti

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’ın pide kralının eşi hayatını kaybetti
Aydın'ın sevilen isimlerinden olan pide ustası Kazım Tütüncüoğlu'nun 20 yıllık hayat arkadaşı Şengül Tütüncüoğlu karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sevgililer Günü'nde eşinin acı haberini alan Kazım usta yasa boğuldu. Baba mesleği olan pideciliği 40 yılı aşkın süredir sürdüren Kazım Tütüncüoğlu, Aydın'daki 3 şubesinde meşhur pidesini müşterileriyle buluştururken hayattaki en büyük destekçisi eşi Şengül Tütüncüoğlu oldu. Şengül Tütüncüoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tütüncüoğlu, eşinin vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli eşim Şengül Hanım'ı kaybettik. Rabbim sevdiklerinize bağışlasın sizi" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Aydın'ı yasa boğan Şengül Tütüncüoğlu'nun cenazesi dün Dalama Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camii'nden kaldırılarak mahalle mezarlığına defnedildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA