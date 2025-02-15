Aydın’ın pide kralının eşi hayatını kaybetti

ydın'ın sevilen isimlerinden olan pide ustası Kazım Tütüncüoğlu'nun 20 yıllık hayat arkadaşı Şengül Tütüncüoğlu karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sevgililer Günü'nde eşinin acı haberini alan Kazım usta yasa boğuldu. Baba mesleği olan pideciliği 40 yılı aşkın süredir sürdüren Kazım Tütüncüoğlu, Aydın'daki 3 şubesinde meşhur pidesini müşterileriyle buluştururken hayattaki en büyük destekçisi eşi Şengül Tütüncüoğlu oldu. Şengül Tütüncüoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tütüncüoğlu, eşinin vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli eşim Şengül Hanım'ı kaybettik. Rabbim sevdiklerinize bağışlasın sizi" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Aydın'ı yasa boğan Şengül Tütüncüoğlu'nun cenazesi dün Dalama Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camii'nden kaldırılarak mahalle mezarlığına defnedildi.