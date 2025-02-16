Tepecik Höyüğü’nde dikkat çeken çalışma! Küller 3 bin 500 yıl önce Santorini’den gelmiş

Günel, Tepecik Höyüğü'ndeki volkanik küllerin oldukça geniş alanda ve kalın tabaka halinde olduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:



"Bu küllerin analiz çalışmaları Viyana Teknik Üniversitesi Atom Enstitüsü'nde gerçekleştirildi ve analiz sonuçları da Santorini külleriyle benzer elementleri yansıttı. Bu laboratuvarda analiz ettirmemizin nedeni, Santorini yanardağıyla ilgili araştırmalara ve veri tabanına ait bilgilere sahip olmalarıdır. Dolayısıyla kesin sonucu biz de elde etmiş olduk.



Yapı kalıntılarının bulunduğu alanda hatta mimariyle bağlantılı kapların üzerini kaplamış ve yetişkin bir bireye ait olduğunu düşündüğümüz iskelet üzerinde de külleri açığa çıkardık. Bu kapsamda analiz neticelerinin Santorini küllerini vermiş olması, günümüzden 3 bin 500 yıl öncesi Santorini'de gerçekleşen volkanik patlama ve tabii ondan sonra süregelen depremlerle ilgili tahribatı ortaya koydu."

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