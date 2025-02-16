Tepecik Höyüğü’nde dikkat çeken çalışma! Küller 3 bin 500 yıl önce Santorini’den gelmiş

Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi 7 bin 500 yıl öncesine ulaşan Tepecik Höyüğü'nde bulunan küllerin bölgeye 3 bin 500 yıl önce Santorini Adası'nda yaşanan volkanik patlamadan sonra geldiği tespit edildi.
Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel'in başkanlığını yürüttüğü Tepecik Höyüğü'ndeki kazılarda 2023 yılında yoğun küllerin olduğu bir tabaka bulundu.
Küllerin rengi ve yapısı nedeniyle volkanik patlama kaynaklı olabileceğini değerlendiren ekip, analiz için Viyana Teknik Üniversitesi Atom Enstitüsüne kül örneği gönderdi.
Yapılan çalışmaların ardından Santorini Adası'ndaki volkanik küllerle benzer elementler taşıyan küllerin, adada 3 bin 500 yıl önce yaşanan volkanik patlamadan sonra bölgeye geldiği belirlendi.
Höyükteki küllerin kökeninin Santorini olduğuna dair hazırlanan bilimsel makale, geçen aralık ayında uluslararası arkeoloji dergisi Anatolica'da yayımlandı.