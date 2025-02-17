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Haberler Aydın Aydın’da görevli polis kalbine yenildi

Aydın’da görevli polis kalbine yenildi

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’da görevli polis kalbine yenildi
AYDIN'DA kalp krizi sonucu vefat eden Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mazlum Can'ın, Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Vali Canbolat ve protokol üyeleri vefat eden polis memuru Çan'ın eşi İl Sağlık Müdürlüğü Personeli Elif Can ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti
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