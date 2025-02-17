Efeler Belediyesi’nde maaş krizi

AYDIN'IN Efeler Belediyesi'nde temizlik işleri çalışanları, maaşlarının eksik ödendiği gerekçesiyle iş bıraktı. Temizlik işçileri, Kocagür Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesinde toplanarak maaşlarının tam olarak ödenmesini isteyerek yetkililere seslerini duyurmak için bu eylemi yaptıklarını belirtti. Kocagür'deki şantiyeye gelen işçiler, hesaplarına yatan maaşların eksik olduğunu görünce araçlarına binip temizlik işine gitmekten vazgeçerek grev yapma kararı aldı. Eyleme katılan işçiler maaşlarının tamamının ödenmesi talebiyle şantiyede halay çekti.

Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan

SADECE DÖRTTE BİRİ YATIRILDI

GENEL İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, işçilerin maaşlarının sadece dörtte birinin yatırıldığını belirterek işçilerin bu nedenle eylem kararı aldıklarını söyledi. Özhan ayrıca, işçilerin geriye dönük alacaklarının bordrolarda yatırılıyor olarak gösterilip yazılan tutarların maaş hesaplarına eksik yatırıldığını belirtti. İşçiler ise geriye dönük alacakların ve maaşlarının tam olarak ödeninceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade ettiler.