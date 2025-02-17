Santorini’deki patlamanın külleri Çine’den çıktı

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel'in başkanlığını yürüttüğü Aydın'ın Çine ilçesinde Tepecik Höyüğü'ndeki kazılarda 2023 yılında yoğun küllerin olduğu bir tabaka bulundu.

Küllerin rengi ve yapısı nedeniyle volkanik patlama kaynaklı olabileceğini değerlendiren ekip, analiz için Viyana Teknik Üniversitesi Atom Enstitüsüne kül örneği gönderdi.

'TAHRİBATI ORTAYA ÇIKARDI'

Yapılan çalışmaların ardından Santorini Adası'ndaki volkanik küllerle benzer elementler taşıyan küllerin, adada 3 bin 500 yıl önce yaşanan volkanik patlamadan sonra bölgeye geldiği belirlendi.

Prof. Dr. Günel, "Yapı kalıntılarının bulunduğu alanda hatta mimariyle bağlantılı kapların üzerini kaplamış ve yetişkin bir bireye ait olduğunu düşündüğümüz iskelet üzerinde de külleri açığa çıkardık. Bu kapsamda analiz neticelerinin Santorini küllerini vermiş olması, günümüzden 3 bin 500 yıl öncesi Santorini'de gerçekleşen volkanik patlama ve tabii ondan sonra süregelen depremlerle ilgili tahribatı ortaya koydu" dedi.

Höyükteki küllerin kökeninin Santorini olduğuna dair hazırlanan bilimsel makale, geçen aralık ayında uluslararası arkeoloji dergisi Anatolica'da yayımlandı.

'YİNE AYNISI OLMAYABİLİR'

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem aktivitesi çok azalmış durumda. Şu anda durulma var. Ege Denizi'ndeki depremlerde azalma görüyoruz. Milattan önce yaşanmış bir patlama. O dönemin şartlarına göre patlamanın şiddeti değişiklik gösterebilir. Meteorolojik durum küllerin dağılımını etkiler. O dönemdeki volkanik patlamada küller Çine'ye doğru gelmiş. Gelecekte patlama meydana gelirse yine aynı şey olur diyemeyiz. Küllerin yönünü hava şartları belirleyecek. Patlamanın hacmi de çok önemli" diye konuştu.

JEOLOJI UZMANINDAN TSUNAMİ UYARISI

JEOLOJİ Mühendisi Fahri Çelik, Ege Denizi'nde muhtemel volkanik patlamaların, bölgedeki deprem riskini azaltabileceğini belirtti. Çelik, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla bölgelerinde oluşabilecek depremlerin etkilerinin patlama ile hafifleyebileceğini ifade etti. Çelik, "Tsunami oluşursa, Yunan adalarındaki yüksek kesimlere zarar vermesi beklenmez. Ancak, kıyı bölgelerinde, özellikle İzmir gibi yerleşim alanlarında etkili olabilir" dedi.