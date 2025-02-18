Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi! İzinsiz geçişlerin yasaklandığı bölgede bulundu

'BİTKİ, KORUMA DURUMU KRİTİK TEHLİKE ALTINDA DEĞERLENDİRİLDİ'

Yeni bir tür olan Campanula X kusadasiensis bitkisinin Çan Çiçeğigilller familyasından Campanula cinsine ait olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alçıtepe, "Bu tür, Batı Anadolu'daki Kuşadası ilinden yeni keşfedilen doğal bir melez olan Campanula X kusadasiensis tanımlanmış oldu. Türün tohum kabuğu süslemesi ve polen yapısı gibi mikromorfolojik karakterleri SEM-scanning elektron mikroskop kullanılarak analiz edildi ve ebeveynleriyle karşılaştırıldı. Böylece, bu melez tür yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huni şeklindeki taç şekli gibi morfolojik farklılıklarıyla ebeveyn taksonlarından ayrıldığı saptandı. Campanula X kusadasiensis'in ekolojik tercihleri, maki habitatlarındaki kalkerli kayalarda sınırlı bir dağılıma işaret ettiği araştırmalar sırasında belirlendi. Sınırlı popülasyon büyüklüğü, kısıtlı yerleşim alanı olduğu için koruma durumu kritik tehlike altında olarak değerlendirildi" diye konuştu.