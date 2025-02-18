Aydın’da yeni bir bitki türü keşfedildi! İzinsiz geçişlerin yasaklandığı bölgede bulundu

MCBÜ Akhisar Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Bölümü'nden Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Tür Koruma Eylem Planı Projesi' için çalışmalar yaparken Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası'nda yeni bir bitki türü keşfederek literatüre kazandırdı. Çalışmaların ardından yalnızca Dilek Yarımadası'nda yetiştiği tespit edilen bitkiye 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) ismi verildi. 'Campanula X kusadasiensis', bilimsel dergi Acta Botanica Caucasica'da yer alarak dünyaya tanıtıldı.