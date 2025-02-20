Aydın İnciri Venedik Sarayı’nda

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, katıldığı İstanbul Venedik Sarayı'ndaki resepsiyonda İtalyan bakan Adolfo Urso'ya Aydın inciri ikram etti. Maraş, resepsiyon kapsamında İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Maraş, Aydın ve İtalya arasındaki ticari ilişkiler ve sanayi iş birlikleri üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirerek, Aydın sanayisinin gelişimi, ihracat potansiyeli ve yatırım fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Maraş, "İlimizin değerlerini dünya sahnesinde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.