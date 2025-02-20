Eşini döverek öldüren caninin müebbet hapsi istendi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde eşini döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mestan Türkmen için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Efeler ilçesi 202 sokak üzerindeki bir apartmanda 8 ay önce meydana gelen olayda 15 yıllık hayat arkadaşı Nursel Türkmen'i döverek öldüren Mestan Türkmen, kayıplara karışmıştı.

Cani koca, 6 gün sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada sanık Mestan Türkmen tekrar hakim karşısına çıktı.

Savcı tarafından açıklanan mütalaada sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Dava, savunma hazırlığı için ek süre verilerek ileri bir tarihe ertelendi.