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Haberler Aydın Alevlere kafa tutan kahraman anne

Alevlere kafa tutan kahraman anne

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Alevlere kafa tutan kahraman anne

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Filiz Demir, evinde soba yakmaya çalışırken çıkan yangında alevlerin ortasında kalan 9 yaşındaki oğlu Günay ve 2 köpeğini yanmaktan son anda kurtardı.

Alevlere kafa tutan kahraman anne

ŞOK YAŞADILAR

KORKUNÇ olayda yara almayan anne ve oğul olayın şokunu yaşarken komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Evsiz kalan aileye ise belediye sahip çıktı.

Alevlere kafa tutan kahraman anne

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Filiz Demir, soğuk havada oğluyla sokakta kaldığını belirterek gözyaşına boğuldu. Aile, belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.

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