Babaya hayat pası

AYDIN İncirliova'da yaşayan İlhan Orcan'ın (47) bir süre önce karaciğeri iflas etti. İzmir'deki bir hastanede tedavi altına alınan Orcan'ın doktorları aileye karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Bunun üzerine donör arayışına başlanırken talihsiz adamın oğlu İlhan'dan alınan doku örneğinin babasıyla uyumlu olduğu ortaya çıktı. Aydın Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren İncirliova Belediyespor forması giyen genç stoper İlhan Orcan babası için hayati bir karar verdi.

İlhan Orcan, "Sahada olamasam da arkadaşlarımı her zaman destekleyeceğim. Onların da benim ve babam için dua ettiklerini biliyorum" diye konuştu.

FUTBOLU BIRAKTI

BAŞKA kulüplerden transfer teklifleri de alan başarılı oyuncu, formasını giydiği kulübün yetkilileriyle görüşerek futbola veda edeceğini bildirdi. İzmir'de babasının tedavi gördüğü hastaneye giden Orcan, önümüzdeki günlerde organ nakli için ameliyat masasına yatacak. Yeni Asır'a konuşan vefakar evlat, "Futbolu çok seviyorum. Bu yıl takımım için çok önemliydi. Ancak babamın sağlığı çok daha önemli. Onun için canım feda. İnşallah ameliyatın ardından buradan birlikte çıkacağız" dedi.

Kamil Orcan ise, "Oğlum benim canım ciğerim, kendi adıma mutluyum. Tek üzüntüm oğlumun çok sevdiği futboldan ayrı kalacak olması" dedi.