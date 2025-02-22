Evinin önünde uyuşturucu satarken yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir sokak satıcısı, evinin önünde uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

JASAT TARAFINDAN BASKIN

Yapılan çalışma sonucunda Hıdırbeyli Mahallesi'nde S.K. isimli şahıs ikametinin önünde M.Y. ve Ü.K. isimli alıcılar ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Zanlılar'ın Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)'ni görmesi üzerine elindeki uyuşturucu maddeyi yere attığı tespit edildi. Satıcı S.K.'nın ikametinde ve zulalarında yapılan aramada 2 adet satışa hazır paketlenmiş halde yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ve 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında S.K. isimli uyuşturucu satıcısı uyuşturucu madde adlıkları tespit edilen H.Ş. ve O.C.K. gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.