Kağıt fabrikası 7 ayda ikinci kez yandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına başlandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi. Vali Canbolat, "Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik" dedi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Söke Organize Sanayi Bölgesi`ndeki kağıt fabrikasında 7 ay önce de yangın çıkmıştı. Geçtiğimiz 10 Temmuz'da fabrikanın sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan ve ikinci kısma da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 6 gün sürmüştü.