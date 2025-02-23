Minik Kumsal hastalıkla olan savaşını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kumsal Özsu, dört yıldır beyin tümörüne karşı verdiği mücadelesini kaybetti. 11 yaşındaki Kumsal Özsu, 2021 yılında geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından uzun süre tedavi gördü. Ancak hastalığa bağlı atakları devam eden Kumsal, dün akşam aniden fenalaşarak önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Gece saatlerinde küçük kızdan acı haber geldi. Üç çocuk sahibi Fadime ve Ahmet Özsu çifti kızlarının kaybıyla büyük bir acı yaşarken, Kuyucak halkı da derin üzüntüye boğuldu. Kumsal Özsu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından gözyaşları içinde Kuyucak Mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi.