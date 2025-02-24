Tornavidalı cinayetin faili babadan savunma

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde babası Hüseyin Burak (46) tarafından tornavida ile yüzü ve boynundan yaralanan Ahmet Hüdai Burak (18) hastanede hayatını kaybetti. Oğlunu öldürmekten tutuklu yargılanan baba Hüseyin Burak, hakim karşısında savunmasını yaptı. Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık baba Hüseyin Burak ile vefat eden Ahmet Hüdai Burak'ın abisi, annesi ve babaannesi dinlendi.

'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Sanık Hüseyin Burak savunmasında, oğlunun madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Oğlumu tedavi ettirdim ama ilaçlarını kullanmadı. Olay günü annemle pantolonu yıkanmadığı için tartışmaya başladılar. Aslında pantolon bahaneydi, para vermiyoruz diye tartışıyordu. Elinde tornavida vardı, bana doğru hamle yaptı. Yere düştük, yerde boğuşurken oğlumun elinden tornavidayı almaya çalışırken, ikimiz de sırt üstü yere düştük, muhtemelen kafasını vurdu. Yerden kalkamadı. Kendimi ve ailemi korumak zorundaydım. Öldürme gibi bir kastım yoktu" dedi