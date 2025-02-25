Fabrika yangınında 32 kişi hastanelik oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KİPAŞ kağıt fabrikasında 22 Şubat'ta saat 10.55'te sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın, 49'unca saatte güçlükle söndürüldü.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için çevre illerden çok sayıda ekip sevk edilmişti. Yangının ilk saatlerinden itibaren canla başla yangını kontrol altına almaya çalışan, itfaiye erlerinden kimi müdahaleler esnasında yara alarak kimileri de yoğun dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın esnasında duman etkilenen ve çeşitli materyallerin yangın esnasında patlamasından dolayı yara alan 20'si itfaiye eri, 12 sivil vatandaş hastanede tedaviye alındı.

49 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın Valisi Yakup Canbolat yangının başlamasından 49 saat sonra yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Canbolat, "Yangın Kipaş Fabrikası'nın sıkıştırılmış atık kağıtları depoladığı alanda başladı. 30 bin tona yakın depolarının olduğu bir bölgede yangın çıktı. Yangının sebebi tespit edilmiş değil. Teknik inceleme sonucunda tespit yapılacak.

Yangının hızla büyümesi üzerine jandarma, AFAD, emniyet, sağlık, Büyükşehir İtfaiye, orman ekiplerimiz, ilçedeki diğer tankerler hepsi müdahaleye başladı. O saat itibari ile burada kriz merkezimizi oluşturduk. Ayrıca çevre ilerden de İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa'dan takviye ekipler istedik. 49 saat sonra yangın kontrol altına alındı" diye konuştu.