Delirten rapor!

Aydın'da 2 aylık eşini boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu, cezai ehliyetinin olmadığı yönündeki rapor sayesinde ceza almaktan kurtuldu. Mahkeme tarafından akıl hastanesinde tedavi altında tutulmasına karar verilen sanık Aydoğdu, kararla ilgili "Başım gözüm üstüne" yorumu yaparken, acılı aile "Deli değil, cezadan kurtulmak için numara yapıyor" diyerek kararı istinafa taşıdı. 26 Haziran 2023'te meydana gelen korkunç olayda Mustafa Aydoğdu (36), Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde 2 aylık karısını boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan katil zanlısı koca ilk ifadesinde eşini, yaptırdığı aşı nedeniyle içine şeytan girdiği için öldürdüğünü söyledi. Tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmada 8 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü belirtti. Mahkemenin talebi üzerine sanık, akıl sağlığı raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Mustafa Aydoğdu, akıl hastanesinde tedavi altında tutulacak.

SORUMLULUĞU KALKIYORMUŞ

Gelen raporda sanığın 'Bipolar bozukluk' nedeniyle akli dengesinin yerinde olmadığı, psikolojik sorunları nedeniyle işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunmadığı ve cezai sorumluluğunun ortadan kalktığı belirtildi. İşlediği suçtan dolayı ceza almayan sanık Mustafa Aydoğdu'nun güvenlik tedbirleri kapsamında özel güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Sema Alp

"CANAVAR GİBİ KENDİNİ SAVUNUYORDU!"

Evlat acısı yaşayan Selma Alp, duruşmanın ardından içini Yeni Asır'a döktü. Alp, "Mustafa'nın akıl sağlığının bozuk olduğundan şimdiye kadar haberimiz yoktu. Kendisi devlet memuru. Akıl hastası olan kişi nasıl kamu kurumunda çalışır? Mahkemede de hiç deli bir hali yoktu. Canavar gibi kendini savunuyordu. Mahkeme başkanı, kararı yüzüne okurken 'Hastalığından dolayı ceza vermiyorum' dedi. Mustafa da 'Kararınız başım gözüm üstüne' diye cevap verdi. Benim ciğerim yanarken, numaradan deli intibasıyla cezadan kurtuldu. Böyle bir canilik cezasız kalamaz" ifadelerini kullandı.