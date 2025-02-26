  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Katilin sinsi oyunu otopside bozuldu

Katilin sinsi oyunu otopside bozuldu

Aydın-İzmir otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araçta yaşamını yitiren Derya Buçan'ın kaza değil cinayet kurbanı olduğu belirlendi. Talihsiz kadının eşi Rıdvan Buçan tarafından başından vurularak öldürüldüğünü, kazadan 3 ay sonra gelen otopsi raporu ortaya çıkardı.

ÖZEL HABER KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Katilin sinsi oyunu otopside bozuldu

ÖNCE BAŞINDAN VURMUŞ

Aydın-İzmir Otoyolu'nda geçtiğimiz 21 Aralık'ta Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Katilin sinsi oyunu otopside bozuldu

Kazada araçta bulunan Derya Buçan (34) yaşamını yitirirken, sürücü Rıdvan Buçan ve çiftin 6 yaşındaki çocukları yaralandı. Kazanın ardından talihsiz kadının cenazesinin otopsiye gönderilmesi ise korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı. Kazadan aylar sonra gelen raporda Buçan'ın başında kurşun yarası tespit edildi.

Katilin sinsi oyunu otopside bozuldu

Bariyerlere çarparak hurdaya dönen araçtan çıkarılan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

SONRA KAZA SÜSÜ VERMİŞ

Bu rapor ve kaza sonrası pedagog eşliğinde ifadesi alınan çiftin çocuklarının silah sesi duyduğunu söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayın kaza değil cinayet olduğunu belirledi.

Katilin sinsi oyunu otopside bozuldu

Kazadan yaralı kurtulan Rıdvan Buçan, eşini katlettiğini sorgusunda itiraf etti.

Eşini silahla başından vurarak öldüren, daha sonra ise şeytani bir plan yapıp otomobilini eşinin olduğu taraftan bariyerlere çarparak kaza süsü veren katil koca Rıdvan Buçan, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA