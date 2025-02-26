Katilin sinsi oyunu otopside bozuldu

ÖNCE BAŞINDAN VURMUŞ

Aydın-İzmir Otoyolu'nda geçtiğimiz 21 Aralık'ta Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Derya Buçan (34) yaşamını yitirirken, sürücü Rıdvan Buçan ve çiftin 6 yaşındaki çocukları yaralandı. Kazanın ardından talihsiz kadının cenazesinin otopsiye gönderilmesi ise korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı. Kazadan aylar sonra gelen raporda Buçan'ın başında kurşun yarası tespit edildi.

Bariyerlere çarparak hurdaya dönen araçtan çıkarılan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

SONRA KAZA SÜSÜ VERMİŞ

Bu rapor ve kaza sonrası pedagog eşliğinde ifadesi alınan çiftin çocuklarının silah sesi duyduğunu söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayın kaza değil cinayet olduğunu belirledi.

Kazadan yaralı kurtulan Rıdvan Buçan, eşini katlettiğini sorgusunda itiraf etti.

Eşini silahla başından vurarak öldüren, daha sonra ise şeytani bir plan yapıp otomobilini eşinin olduğu taraftan bariyerlere çarparak kaza süsü veren katil koca Rıdvan Buçan, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.