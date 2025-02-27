Ellerin kırılsın

YILLARCA ANNELİK YAPTI

Aydın Nazilli'de vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Pakize İzki, anne babasını kaybettiği için kimsesiz kalan Cüneyt Akgözoğlu'na 5 yaşından bu yana annelik yapıyordu. Ancak ne yazık ki 85 yaşındaki kadının, birkaç yıldır evlatlık edindiği Cüneyt Akgözoğlu (45), tarafından akıl almaz şekilde şiddet ve işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Uzun zamandır şiddete uğrayan ancak bunu kimseye anlatamayan yaşlı kadının imdadına ise bir yakını yetişti.

Hain evlat Cüneyt Akgözoğlu hakkında tedbiren uzaklaştırma kararı verildi.

'EVLADIMDIR SONUÇTA'

Teyzesini görmeye gelen İzki'nin yeğeni, talihsiz kadını kanlar içinde yüzü gözü morarmış halde görünce durumu yetkililere bildirdi. Emekli maaşı elinden alınan, eve kilitlenip aç susuz bırakılan ve akıl almaz işkencelere maruz kalan yaşlı kadın, ihbar sonrası eve gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. 40 yıldır gözü gibi baktığı evladı tarafından hayatı kabusa çevrilen İzki'nin ambulansa götürülürken sarf ettiği, "Evladımdır sonuçta şikayetçi değilim" sözleri ise yürekleri burktu.