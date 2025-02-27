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Haberler Aydın Ellerin kırılsın

Ellerin kırılsın

Pakize İzki, 5 yaşındayken ailesini kaybeden Cüneyt Akgözoğlu’nu evlat edinmişti. Yıllarca yemeyip yedirdi, giymeyip giydirdi, okutup büyüttü... Ancak vicdansız evladın alkol parası yüzünden öldüresiye dövdüğü 85 yaşındaki anne, yüzü gözü morarmış halde bir yakını tarafından bulundu.

ÖZEL HABER KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Ellerin kırılsın

YILLARCA ANNELİK YAPTI

Aydın Nazilli'de vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Pakize İzki, anne babasını kaybettiği için kimsesiz kalan Cüneyt Akgözoğlu'na 5 yaşından bu yana annelik yapıyordu. Ancak ne yazık ki 85 yaşındaki kadının, birkaç yıldır evlatlık edindiği Cüneyt Akgözoğlu (45), tarafından akıl almaz şekilde şiddet ve işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Uzun zamandır şiddete uğrayan ancak bunu kimseye anlatamayan yaşlı kadının imdadına ise bir yakını yetişti.

Ellerin kırılsın

Hain evlat Cüneyt Akgözoğlu hakkında tedbiren uzaklaştırma kararı verildi.

Ellerin kırılsın

'EVLADIMDIR SONUÇTA'

Teyzesini görmeye gelen İzki'nin yeğeni, talihsiz kadını kanlar içinde yüzü gözü morarmış halde görünce durumu yetkililere bildirdi. Emekli maaşı elinden alınan, eve kilitlenip aç susuz bırakılan ve akıl almaz işkencelere maruz kalan yaşlı kadın, ihbar sonrası eve gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. 40 yıldır gözü gibi baktığı evladı tarafından hayatı kabusa çevrilen İzki'nin ambulansa götürülürken sarf ettiği, "Evladımdır sonuçta şikayetçi değilim" sözleri ise yürekleri burktu.

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