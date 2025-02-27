Üfürükçülere 700 bin liralık altın kaptırdı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kadın, ailevi problemlerini çözme vaadiyle sosyal medyada kendisini hoca olarak tanıtan dolandırıcıya yaklaşık 700 bin lira değerinde 7 adet bileziğini kaptırdı. İlçede bir noktaya bileziklerini bırakmak bırakmak suretiyle dolandırıldığını beyan eden kadın, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, araştırma sonucu bileziklerin 500 kilometre uzaklıktaki Konya'dan plakası belirlenen bir araç ile alındığını tespit etti. Kadının şikayetçi olduğundan haberi olmayan dolandırıcıler, farklı vaatlerde bulunup tekrar bilezik talep edince E.K. (39) ve Ö.U. (37) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 15 bin 580 lira nakit para, farklı bankalara ait 16 adet banka kartı, 3 adet cep telefonu, 1 adet biber gazı, 1 adet imitasyon bilezik ele geçirildi.