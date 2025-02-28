11 aylık bebeği kucağında ölen annenin yürek yakan feryadı

Aydın'da düğün konvoyunda ateş edilen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu annesinin kucağında ölen 11 aylık Pera bebeğin, katillerinin yargılanmasına devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan acı olayın failleri olarak yakalanan ve tutuklanan 5 kişi, ilk duruşmanın ardından tahliye edilmişti. Savcılığın itirazı üzerine olaydan 70 gün sonra polise teslim olan ve ilk duruşmada tahliye edilen Ersin Budak yeniden tutuklandı.

Olayın faillerinden olan Serkan Sordobak'ın ise kaldığı açık cezaevinden firar ederek yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan acı olayın yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bebeği kucağında kanlar içerisinde kalınca evinden aşağıya inerek sokakta yardım çığlıkları atan anne Buse Palabıyık'ın o görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Pera bebeğinin ölümüyle ilgili sürdürülen davanın 2'nci durusması 7 Mart'ta Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.