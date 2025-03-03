Aydın’da başıboş gezen köpekler korkutuyor

AYDIN'IN Efeler ilçesindeki TOKİ Konutları civarında toplu halde ve başıboş gezen köpekler vatandaşların kabusu oldu. Vatandaşlar çok sayıdaki sokak köpeklerinin toplanması isteniyor. Sayıları gün geçtikçe artan sokak köpekleri sorunun çözülememesinden şikayet eden vatandaşlar yetkililerin soruna el atmasını istiyor. Bir öğrenci velisi Kadir Yavuzel, "Efeler ilçesi zeybek mahallesi toki konutlarının olduğu yerde sayamadığımız kadar çok sokak köpekleri geziyor. Buradan akşamları okuldan çıkan çocuklar geçiyor. TOKİ sakinleri olarak da sokaklarda köpek sürelerinin korkusundan yürüyemez olduk. Köpek saldırısı olmadan bu soruna yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.