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Haberler Aydın Örülen atkılar Mehmetçik'e ulaştı

Örülen atkılar Mehmetçik'e ulaştı

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Örülen atkılar Mehmetçik’e ulaştı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde lise öğrencilerinin soğuk kış şartlarında Suriye'de görev yapan askerler için kendi elleriyle ördükleri atkılar Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınarak jandarma komandolara iletildi.

Örülen atkılar Mehmetçik’e ulaştı

Öğrenciler Suriye'de görevli askerler için atkı ördü. Bu atkılar ise kısa süre içerisinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alındı.

SORUMLULUK PROJESİ

EFELER Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. 'Atkılar Takılsın Mehmed'im Isınsın' projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler, Suriye Görev Gücü'nde görev yapan Mehmetçik için atkı ördü. Okul tarafından gönderilen 101 atkı Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınarak jandarma komandolara iletildi.

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