Aydın’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, sürücülerden Fevzi Akalın'ın öldüğü belirlendi. Yaralı A.Ö. ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Fevzi Akalın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.